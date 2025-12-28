Manisa'da kar yağışı etkili oldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerde kalan kırsal mahallelerde kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Dağmarmara grubu mahalleleri olarak bilinen; Güney, Dağyeniköy, Kuşlar, Hacıisalar, Dağören, Karaköy, Kabaçınar ve Yunusdere mahalleleri kar yağışıyla birlikte kısa sürede beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışına rağmen bölgede şu ana kadar ulaşıma kapanan herhangi bir yol bulunmazken, Turgutlu Belediyesi ekipleri önlemlerini aldı. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),