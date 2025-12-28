Haberler

Manisa'da kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Dağmarmara grubu mahalleleri beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Yetkililer, buzlanma riski konusunda sürücüleri uyardı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerde kalan kırsal mahallelerde kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Dağmarmara grubu mahalleleri olarak bilinen; Güney, Dağyeniköy, Kuşlar, Hacıisalar, Dağören, Karaköy, Kabaçınar ve Yunusdere mahalleleri kar yağışıyla birlikte kısa sürede beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışına rağmen bölgede şu ana kadar ulaşıma kapanan herhangi bir yol bulunmazken, Turgutlu Belediyesi ekipleri önlemlerini aldı. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha
Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı