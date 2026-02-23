Haberler

Manisa'da toprak kaymasının olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor

Manisa'da toprak kaymasının olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ekipler, güvenli ulaşım sağlamak için ağır iş makineleriyle temizlik ve kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açılan İstanbul- İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalar devam ediyor.

Koldere mevkisinde yamaçtan koparak otoyolun İstanbul istikametini kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yamaçtaki büyük miktarda toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için iş makineleri eş zamanlı çalışıyor.

Ekipler, heyelanın başladığı üst bölümde oluşabilecek kayma riskini azaltmak amacıyla kontrollü kazı yapıyor, yol kenarında biriken toprak da kaldırıyor. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşınıyor.

Yamaçta bulunan çam ağaçları ise ekipler tarafından sökülerek yakın noktadaki güvenli alanlara dikiliyor.

Jandarma ekipleri heyelan bölgesinde bant aktarımı uygulayarak ulaşımı kontrollü sağlamaya devam ediyor.

Turgutlu ile Saruhanlı ilçeleri arasındaki Koldere mevkisinde 18 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, güvenlik amacıyla kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Kritik toplantı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Savcı dehşetinin ardından adliyede yaşanan kaos kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma

Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caniden kan donduran savunma
Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

Elleri kelepçeli cepleri boş! Bir de elebaşlarından darbe yediler