Turgutlu'daki okul saldırısında 11 öğrenci yaralandı, Türk Eğitim-Sen aileleri uyardı

(ANKARA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "Yaralı yavrularımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Ancak bu olayda da bir kez daha şahit olduk ki, ailelerimiz daha sorumlu olmalıdır. Çünkü fail çocuk, evinden aldığı pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştiriyor. Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Çocuklarımızın dahi silaha bu kadar kolay ulaşabilmesi nasıl mümkün olabiliyor? Bu itibarla hadiseyle alakalı yürütülecek soruşturmanın bu yönüyle de değerlendirilmesi doğru olacaktır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Geylan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Manisa Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde vuku bulan silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrencimiz yaralandı. Kahramanmaraş'ta başımıza gelen felaketin acısını yaşarken, yine yüreklerimiz dağlandı. Okulumuz öğrenci ve öğretmenlerine geçmiş olsun diyorum. Yaralı yavrularımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Ancak bu olayda da bir kez daha şahit olduk ki, ailelerimiz daha sorumlu olmalıdır. Çünkü fail çocuk, evinden aldığı pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştiriyor. Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Çocuklarımızın dahi silaha bu kadar kolay ulaşabilmesi nasıl mümkün olabiliyor? Bu itibarla hadiseyle alakalı yürütülecek soruşturmanın bu yönüyle de değerlendirilmesi doğru olacaktır. Pek tabii ki, okullarımızda yaşanan şiddet hadiselerinin engellenmesi için okul idarelerimiz ve kamu yönetimi tedbirler almaya çalışıyor, almalıdır. Ancak bu konuda ailelerimiz ve velilerimiz de sorumluluk almadığı müddetçe üzücü olayların yaşanmasını engelleyebilmemiz mümkün değildir. Turgutlu'da vuku bulan hadiseden dolayı tekraren geçmiş olsun diyor, yaralı yavrularımıza acil şifalar niyaz ediyorum."

Kaynak: ANKA