Manisa'da zemindeki kayma nedeniyle tahliye edilen 2 apartmanda incelemeler tamamlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki iki apartman, inşaat çalışmaları nedeniyle oluşan çatlaklar sebebiyle tedbiren boşaltıldı. İncelemelerin ardından sakinlerin evlerine girmelerine izin verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaat sahasında yürütülen çalışma sırasında çatlamalar nedeniyle tedbiren boşaltılan iki apartmanda, incelemelerin tamamlanmasının ardından daire sakinlerinin evlerine girmelerine izin verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi ekipleri, dün Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta inşaat çalışmaları sonrası zemindeki kayma nedeniyle tahliye edilen 2 apartmanda inceleme gerçekleştirdi.

Çalışmaların ardından risk değerlendirmesi kapsamında tahliye edilen 2 apartmandaki daire sakinlerinin evlerine girmelerine izin verildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yaptığı açıklamada, apartmandaki incelemelerin tamamlandığını ifade etti.

Söz konusu inşaatın geçici olarak durdurulduğunu aktaran Akın, iki binada da hasar tespit edilmediğini, süreci takip edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
