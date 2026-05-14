Turgutlu'da yükümlülere yönelik aile ve toplum konferansı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yükümlülere yönelik aile ve toplum konferansı düzenlendi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğindeki etkinlik, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, konferansta aile yapısı ve toplum konusunda bilgiler verdi.

Köse ailede anne ve babanın üstlendiği sorumlulukların çocukların kişilik gelişiminde önemli rol oynadığını ifade ederek, sağlıklı bireylerin güçlü aile ortamında yetiştiğini söyledi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz programın sonunda Prof. Dr. Köse'ye çiçek ve yükümlüler tarafından kurslarda hazırlanan ahşap boyama tepsi hediye etti.