Turgutlu'da 3 Eve Yıldırım Düştü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3 eve yıldırım düştü. Evlerdeki elektronik eşyalar ve elektrik tesisatı zarar gördü.

Turgutlu'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla İstasyonaltı Mahallesi Nilüfer Sokak'taki 3 evin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle bazı evlerdeki elektrik prizleri patladı, elektronik eşyalar zarar gördü. Evlerin elektrik aksamlarında hasarlar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Mahallelinin kısa süreli panik yaşadığı belirtildi. Zehra Elban, yaşananları anlatarak, "Saat 11.00 gibi aniden patlama sesi geldi, televizyonun fişi takılı olan prizi patladı, ateş çıktı. Kontrol ettiğimizde kablolar zarar görmüştü. Sokaktaki elektrik tellerinde de kıvılcımlar çıktı. Bir an korktuk" dedi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bölgede sağanak ve fırtınalı havanın da etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.