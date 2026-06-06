Yangında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu tedaviye alındı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında kurtarılan köpek ile 4 yavrusu tedaviye alındı.
Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi Öztekin Sokak'taki tek katlı evde, saat 11.00 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese Turgutlu İtfaiye Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin kısa sürede söndürdüğü yangın sırasında, mahsur kalan köpek ile 4 yavrusu da kurtarıldı. Turgutlu Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alınan köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.