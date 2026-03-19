Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 uyuşturucu hap ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli H.İ.K. tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Şüpheli H.İ.K'nin (37) üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 37 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 950 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İşte istenen ceza

Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçan Kayserili: İşte istenen ceza
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi

''G.Saray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İşte istenen ceza

Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçan Kayserili: İşte istenen ceza
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz

10 yıl ceza yiyen cinayet sanığından inanılmaz sözler