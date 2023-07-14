Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bir iş yerinin soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük maddi hasar oluşan iş yerindeki yangında komşu iki iş yeri de zarar gördü.

Turgutlu'da soğuk hava deposunda yangın: 3 iş yeri zarar gördü

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bir iş yerinin soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük maddi hasar oluşan iş yerindeki yangında komşu iki iş yeri de zarar gördü.

Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Koşukırı Çarşısı'ndaki Cumhur E.'ye ait bir işyerinin soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören esnafın haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yarım saat içerisinde kontrol altına alınıp söndürülen yangında, yangının çıktığı değerlendirilen işyerinde büyük hasar oluşurken, komşu iki iş yeri de yangından etkilendi.

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.