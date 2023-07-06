Turgutlu'da Okulun Karşısındaki Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir okulun karşısındaki elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Patlama sesleri paniğe neden olurken, yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.