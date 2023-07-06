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Turgutlu'da Okulun Karşısındaki Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

Turgutlu'da Okulun Karşısındaki Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir okulun karşısındaki elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Patlama sesleri paniğe neden olurken, yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde okulun karşısındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Patlama sesleri paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Turgutlu Güncel Haberler

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