Turgutlu'da Öğrenci Servisinde Yangın: 12 Öğrenci Son Anda Kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir öğrenci servis minibüsünde çıkan yangında, şoför Kadir Özcan 12 öğrenciyi son anda kurtardı. Yangın esnasında minibüsün kapısı açılmadı, ancak öğrenciler ön kapıdan çıkarılarak tehlikeden uzaklaştırıldı.

12 ÖĞRENCİYİ SON ANDA KURTARMIŞ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrenci servis minibüsünde çıkan ve bir otomobile de sıçrayan yangında, faciadan dönüldüğü ortaya çıktı. Öğrenci servisinin şoförü Kadir Özcan, yaşanan o anları anlatıp, "Yangın sırasında minibüsün elektrikli olan raylı kapısı açılmadı. Minibüsteki 12 öğrenciyi ön kapıdan son anda çıkardım. En son kendim indim. O esnada araç yandı. Alevler, ön tarafta park halindeki otomobile de sıçrayıp, yaktı. Şükür kimsenin canına bir şey olmadı" dedi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
