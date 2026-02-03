Haberler

Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Tayfun Şevikyürek hayatını kaybetti, kardeşi Bekir Şevikyürek yaralandı. Kazada yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı, ancak Tayfun Şevikyürek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Tayfun Şevikyürek (32) hayatını kaybetti, arkasındaki kardeşi Bekir Şevikyürek yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Ergenekon Kavşağı'nda meydana geldi. Tayfun Şevikyürek'in kullandığı 45 AGE 395 plakalı motosiklet ile Murat Yıldız yönetimindeki 35 AZD 252 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Tayfun Şevikyürek ile arkasındaki kardeşi Bekir Şevikyürek, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tayfun Şevikyürek ile kardeşi Bekir Şevikyürek ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tayfun Şevikyürek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir Şevikyürek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Otomobil sürücüsü Murat Yıldız, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
