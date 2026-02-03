Haberler

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan iki kardeşten biri hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Ankara-İzmir kara yolunda gerçekleşti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tayfun Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Murat Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
