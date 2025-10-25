Haberler

Turgutlu'da Kadına Şiddet Davası: Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

Turgutlu'da Kadına Şiddet Davası: Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet
Güncelleme:
Güncelleme:
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, eşi Şenayi Arslan'ı bıçaklayarak öldüren ve kızını yaralayan Fırat Arslan, mahkeme tarafından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın detayları ve güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte, kadına karşı şiddetle ilgili adalet arayışı devam ediyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sokakta eşi Şenayi Arslan'ı (44) bıçaklayarak öldürüp, kızı D.A.'yı (8) ise yaralayan tutuklu sanık Fırat Arslan (45), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 19 Nisan'da saat 03.00 sıralarında, Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Yolu'nda meydana geldi. Uyuşturucu etkisi altında olduğu iddia edilen Fırat Arslan ile eşi Şenayi Arslan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Evde başlayan kavga dışarı taşarken, sokakta Fırat Arslan, eşi Şenayi Arslan ve kızı D.A.'yı defalarca bıçakladı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çıplak halde elinde bıçakla kaçmaya çalışan şüpheli polislere de saldırmaya çalıştı, ancak kısa süren takibin ardından ayağından vurulup yakalandı. Yaralı anne-kız da ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenayi Arslan sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti, kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Fırat Arslan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OLAY KAMERADA

Olay çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; elinde bıçakla sokakta bulunan Fırat Arslan'ın bir anda eşine dönerek kovaladığı, o sırada saçlarından tuttuğu kızı D.A.'yı da defalarca bıçakladığı anlar yer aldı. Fırat Arslan'ın dikkatini dağıtan bir genci kovalamak için kızını bıçaklamayı bıraktığı görüldü. Ayrıca görüntülerde polisin Arslan'ı ayağından vurup etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

KARAR DURUŞMASI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Fırat Arslan hakkında 'Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' ve 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Turgutlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Fırat Arslan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ölen Şenayi Arslan'ın ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Arslan, yaptıklarından pişman olduğunu dile getirerek beraatini talep etti. Savunmaların tamamlanmasından sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fırat Arslan'ı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Şenayi Arslan'ın ailesinin avukatı Ömer Duman, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi kadına karşı cinayet suçundan ötürü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Biz bu karardan çok memnunuz. İnşallah bu tüm Türkiye'ye örnek bir karar olur" dedi.

Ailenin de karardan memnuniyet duyduğunu belirten Duman, adaletin yerini bulduğuna inandıklarını ve bu kararın kadına, eşe ve çocuğa karşı şiddet konusunda caydırıcılığı artıracağını düşündüklerini kaydetti.

500
