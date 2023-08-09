Turgutlu'da işçi servisi devrildi: 20 işçi yaralandı

MANİSA Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında devrilen işçi sevisinin içindeki 20 işçi yaralandı.

Turgutlu ilçesi E-96 karayolu Turgutlu - İzmir istikametinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken 20 işçinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Kaza bugün sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Turgutlu - İzmir yolu Erbiller Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.

İşçileri fabrikaya taşıyan Ayhan Ç. idaresindeki 45 J 6541 plakalı servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan işçilerden 20 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulansla yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere taşınırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.