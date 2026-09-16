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Turgutlu'da evde çıkan yangın söndürüldü

Turgutlu'da evde çıkan yangın söndürüldü
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Selvilitepe Mahallesi'ndeki iki katlı binanın ikinci katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan anne ve oğlu kendi imkanlarıyla evden çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.

Kaynak: AA
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