Otomobilinde, göğsünden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde esnaf Burak Gök, şarampole düşen otomobilinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, Gök'ün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turgutlu ilçesi Dalbahçe Mahallesi'nde şarampole düşen otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta tabancayla göğsünden vurulan esnaf Burak Gök'ün öldüğü belirlendi. Jandarma, Gök'ün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

