Turgutlu'da Dayı-Yeğen Kavgasında Yaralanmalar
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dayı ve yeğeni arasında çıkan kavgada Serkan B. bıçakla göğsünden, Mert D. ise başından yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dayı ve yeğeni arasındaki kavgada taraflar birbirini yaraladı.
Selvilitepe Mahallesi Elmas Sokak'taki evlerinde Serkan B. ile yeğeni Mert D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan B. göğsünden bıçakla yaralanırken, yeğeni Mert D. ise başına aldığı darbeyle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel