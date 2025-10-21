Haberler

Turgutlu'da Dayı-Yeğen Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dayı Serkan Başağaç ve yeğeni Mert Dalley arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde dayı-yeğen arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Elmas Sokak'ta meydana geldi. Serkan Başağaçdayısı ile yeğeni Mert Dalley arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Başağaçdayısı göğsünden, Dalley ise kulağından bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU,(MANİSA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
