Turgutlu'da asayiş uygulamasında, aranan 10 kişi yakalandı

Turgutlu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, adli mercilerce aranan 10 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 217 polisin katılımıyla ilçe genelinde "Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 2 bin 58 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Adli mercilerce aranan 10 kişi yakalandı.

657 araç denetlendi. 8 araç sürücüsüne toplam 62 bin 787 lira idari para cezası uygulandı. 4 araç trafikten men edildi.

Umuma açık 64 iş yeri denetlendi. Kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yeri mühürlendi. 2 ruhsatsız tabanca, 20 fişek ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Kumar oynayan 8 kişiye 32 bin 264 idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı belirtilen 2, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu işlediği belirtilen 4 ve uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.???????