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Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Turgutlu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel eğitim okulu öğrencileri gösteriler sundu. Kaymakam Selami Kapankaya, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmanın önemini vurguladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Turgutlu Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen törende, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, burada yaptığı konuşmada engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıcı önlemler alınmasının önemini anlattı.

Etkinlik sonunda lokma hayrı ve kermes düzenlendi.

Programa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, siyasi partilerin temsilcileri, engelli yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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