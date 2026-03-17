Turgutlu'da 18 Mart nedeniyle şehitlikte anma programı düzenlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Denetimli serbestlik yükümlülerince, şehit kabirlerinde bakım ve temizlik çalışması yapıldı, çiçek dikildi. Kabir başlarındaki Türk bayrakları yenilendi.

Ardından Turgutlu Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Şehit ailelerinin de katıldığı programda şehitler için dua edildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, buradaki konuşmasında, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın ve değerlerine sahip çıkmanın en büyük görevleri olduğunu belirtti.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun da katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
