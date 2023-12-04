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Turgut Özal Tabiat Parkı Sonbaharın Renkleriyle Ziyaretçilerini Karşılıyor

4 Aralık 2023 14:41 Son Güncelleme: 14:42 Abone Ol

Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sararmasıyla güzel görüntüler oluştu. Parkı ziyaret eden aileler ve fotoğraf severler burada keyifli dakikalar geçiriyor.