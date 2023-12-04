Turgut Özal Tabiat Parkı Sonbaharın Renkleriyle Ziyaretçilerini Karşılıyor
Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sararmasıyla güzel görüntüler oluştu. Parkı ziyaret eden aileler ve fotoğraf severler burada keyifli dakikalar geçiriyor.
Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.
Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaprakların sararmasıyla güzel görüntüler oluştu.
Parktaki ağaçların sararmış görüntüsü görsel şölen sunarken, tabiat parkına gelen aileler ve fotoğraf severler, burada fotoğraf çekerek keyifli dakikalar geçiriyor.