TÜRGEV ve EDEP Mezuniyet Töreni ile Genç Kadınları Destekliyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) çatısı altında faaliyet gösteren Eğitime Destek Programları Merkezi (EDEP), Üsküdar'da mezuniyet töreni düzenledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Üsküdar'daki EDEP Merkezi'nde 2 Kasım'da düzenlenen mezuniyet töreninde genç kadınlar ilmin, irfanın ve şahsiyet inşasının yeni bir safhasına uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, EDEP'in yalnızca bir eğitim modeli olmadığını, köklü İslam ilim geleneğini yeniden canlandırmayı ve genç nesillere irfanla yoğrulmuş bir hayat perspektifi kazandırmayı hedefleyen mektep niteliği taşıdığını ifade etti.

Bilginin tevhit anlayışından kopmasının çağın en büyük buhranlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, "Bilgi birliğini kaybettiğinde anlam da çözülür. EDEP, bu çözülmeye karşı bir diriliş çağrısıdır. Gençlerimiz, İslam ilimleri ile sosyal bilimleri birbirinden koparmadan, bütüncül bir idrakle düşünmeyi öğrendi." ifadelerini kullandı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak ise EDEP'in genç kadınlara yalnızca akademik donanım kazandırmakla kalmadığını, iman, irfan ve vicdan merkezli bir ilim anlayışı kazandırdığını, çağın en büyük ihtiyacının bilgiyi çoğaltan değil, bilgiyi anlamla ve sorumlulukla buluşturan bir nesil yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Bilginin hakikat ve hikmetten kopmasının, insanlık için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilgi, hakikatle bağını kaybettiğinde değer üretmez, aksine yıkıcı bir güce dönüşür. Biz bunu, Gazze soykırımında gördük. Microsoft, Gazze'deki masum insanları katletmek için yapay zeka teknolojisini kullandı. Bir kadın mühendis, şirketin 50. yıl dönümü etkinliğinde 'Yapay zekayı soykırım için kullanmayı bırakın.' diye haykırdı. O mühendisin adı, Ibtihal Abou El Saad. Kendisi dünyanın gözü önünde bir cesaret göstererek onuruyla istifa etti. Bu istifa, bilginin nasıl bir ahlaki sorumluluğa dönüştüğünün cevabıdır. Bu nedenle biz, bilgiyi hikmetle, ahlakla ve sorumluluk şuuruyla kullanan bir gençlik yetiştirmeyi önemsiyoruz."

Eğitime Destek Programları Merkezinin faaliyetleri

TÜRGEV tarafından 2014'te kurulan EDEP, hem dini hem de akli ilimlerde donanımlı, bilgiyle hikmeti, akılla kalbi ve ilimle irfanı birleştiren kadın alimler yetiştirmeyi hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda EDEP, genç kadınların İslam irfanı, sosyal bilimler, edep ve takva temelli bir şahsiyet kazanmasını amaçlıyor. Merkez aynı zamanda, dil ilimleri başta olmak üzere birçok alanda akademik derinlik kazandırmayı hedefliyor. EDEP'te 4 yıllık Onur Programı'nın ardından, 3 yıllık İhtisas Programı ile ilmi derinlik ve manevi olgunluk bütüncül şekilde kazandırılıyor.

Eğitim kapsamında fıkıh, hadis, kelam, tasavvuf, tefsir, felsefe, sosyoloji, psikoloji, Arapça ve İngilizce derslerinin yanı sıra Bursa Arapça Kampı, Ünsiyet Mentörlük Programı ve EDEP Akademi bünyesindeki sempozyumlar ile tercüme faaliyetleri öğrencilerin gelişimini destekliyor.

EDEP bünyesinde ayrıca lise düzeyinde eğitim veren Lisar Akademi, akademik çalışmaları destekleyen EDEP Akademi, uluslararası katılımcıların yer aldığı Summer School programı ile farklı yaş gruplarına yönelik atölye ve seminerler düzenleniyor.