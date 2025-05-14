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TÜRGEV, Genç Araştırmacıları İkinci Sempozyumda Bir Araya Getiriyor

TÜRGEV, Genç Araştırmacıları İkinci Sempozyumda Bir Araya Getiriyor
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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İslami ilimler ve sosyal bilimler konularında özgün fikirlerin tartışılacağı 'TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu'nu düzenleyecek. Sempozyum, Marmara Üniversitesi'nde 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ve geniş bir katılımcı profiline açık olacak.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İslami ilimler ve sosyal bilimler ekseninde özgün fikirlerin bilimsel bir zeminde tartışılacağı "TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu"nda genç araştırmacıları bir araya getirecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV Akademi, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek genç araştırmacıları ikinci kez aynı çatı altında buluşturacak.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda 17 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek sempozyum, İslami ilimler ve sosyal bilimler ekseninde özgün fikirlerin bilimsel bir zeminde tartışılacağı seçkin bir platform sunacak.

İlki 2019'da gerçekleştirilen sempozyum, bu yıl daha kapsamlı ve disiplinler arası bir içerikle yeniden kurgulandı. Yalnızca sunumlarla sınırlı olmayan sempozyum, katılımcıların bilimsel yetkinliklerini artırmaya yönelik uzmanların değerlendirmelerde bulunacağı panellerle de zenginleştirildi.

Sempozyumda, "Dijital Çağda Unutulma Hakkının Mahremiyet Hakkı, İfade Özgürlüğü ve Kamu Yararı Üzerindeki Etkisi", "Modern Psikoloji ve İslam Kaynaklı Psikoloji Tartışmaları: Genç Psikologların Yaklaşımları" ve "Anne Sütünün Metalaştırılması ve Formül Mama Endüstrisi" gibi bildiriler sunulacak.

Akademik çevrelerden sivil toplum temsilcilerine, düşünce kuruluşlarından eğitim politikası yapıcılarına kadar geniş bir katılımcı profiline açık olarak düzenlenecek sempozyum, ücretsiz olacak.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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