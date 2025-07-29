TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Filistinli Öğrenciler Forumu'na Katıldı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı? Hatice Akıncı Yılmaz, Filistinli Öğrenciler Derneğince düzenlenen 5. Gençlik Forumu'na katıldı.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, Filistinli Öğrenciler Derneğince düzenlenen 5. Gençlik Forumu, Kudüs'ün ruhunu yansıtan tiyatro gösterisi, ilahi dinletisi, ödül töreni ve kapanış videosuyla sona erdi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, kapanış programındaki konuşmasında, Filistin davasının insanlık vicdanındaki yerini vurgulayarak, "Bu forumu gençliğin vicdanıyla yoğrulmuş, Filistin hafızasının yaşayan bir parçası olarak görüyorum. Kalplerimizin, hafızamızın ve ortak kaderimizin bu anlamlı zeminde kesişiyor olması bana büyük bir umut ve güç veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerin Kudüs ve Gazze farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Yılmaz, "Filistinli öğrencilerimize yurt ve burs desteği sağlıyor, 5N1KUDÜS projemizle Kudüs'ün sesi olmak isteyen gençlerin kalemlerini destekliyoruz. Yeni hayata geçirdiğimiz 'Gazze Okur Yazarlığı' projesiyle de Gazze'nin hafızasını insanlığın ortak vicdanına yeni bir kayıt olarak düşmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin direnişini "insan olmanın en onurlu biçimi" şeklinde değerlendiren Yılmaz, şahitliği ağır, sorumluluğu büyük bir çağın tanıkları olduklarını, tüm mazlum coğrafyaların yanı sıra, kalplerinin Filistin'de attığını kaydetti.