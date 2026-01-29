Haberler

Tüpraş İzmit rafinerisinde yangın

Tüpraş'ın Kocaeli İzmit rafinerisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

TÜRKİYE Petrol Rafinerileri A.Ş. ( Tüpraş ) Kocaeli İzmit rafinerisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Tüpraş'ın İzmit rafinerisinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rafineri içinde de sirenler çalışırken, işçilerin tahliyesi yapıldı. Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alırken yangına müdahale başlatıldı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada tank sahasında yaşanan alevlenmenin teknik ekip tarafından kısa sürede kontrol altına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21: 30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
