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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Türkçe öğrenen Tunuslu öğrenciler şiir ve gösterilerle sahne aldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Eğitim Müşaviri Emin Soysaç, diplomatik misyon temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Tunus'ta görev yapan Türkçe öğretmenleri, Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Tunus'un milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, ülkedeki lise ve çeşitli eğitim kurumlarında Türkçe öğrenen öğrenciler şiirler okudu, konuşmalar yaptı.

Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri de hazırladıkları gösteri ve sunumlarla etkinliğe renk kattı.

Eğitim Müşaviri Emin Soysaç, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, insan yetiştirme sanatı ve toplumları bir araya getiren kutsal bir görev olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin bilgi aktarmanın yanı sıra ahlak, vatan sevgisi, çalışma azmi ve insani değerlerin gelecek nesillere kazandırılmasında önemli rol üstlendiğini belirten Soysaç, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

Soysaç, görevlerini özveriyle sürdüren öğretmenlere teşekkür ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Türkiye ile Tunus arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesinde eğitimin önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Soysaç, iki ülkenin ortak geleceğini oluşturan gençlerin daha nitelikli eğitim alması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Program, öğrencilerin gösterilerinin ardından katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA