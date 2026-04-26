Tunuslu gazeteci hakkında "hakaret" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi

Tunus'ta, gazeteci Ziyad el- Hani, sosyal medya üzerinden "hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Avukat Samir Dilo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunus Asliye Mahkemesi soruşturma hakiminin Hani hakkında tutuklama kararı çıkardığını ve gazetecinin yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Tunus Cumhuriyet Başsavcılığı, cuma günü Hani'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle "hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmasına karar vermişti.

Soruşturmanın, Hani'nin Facebook üzerinden yaptığı ve bir güvenlik operasyonuna ilişkin dosyaya değinen paylaşımı üzerine başlatıldığı ifade edildi. Söz konusu soruşturmanın, iletişim yasasının 86. maddesi kapsamında yürütüldüğü, bu maddenin kamu iletişim ağları üzerinden başkalarına zarar vermeyi suç saydığı kaydedildi.

Hani, paylaşımında gazeteci Halife el-Kasimi ile güvenlik görevlisi Abdülaziz eş-Şemahi hakkında verilen bir mahkeme kararını eleştirmişti.

Söz konusu davada gazetecinin yaklaşık 3,5 yıl hapis yattığı, güvenlik görevlisinin ise cezaevinde hayatını kaybettiği, daha sonra temyiz mahkemesinin her iki ismi de beraat ettirdiği belirtilmişti.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası ise cuma günü yaptığı açıklamada, gazetecilere yönelik uygulamaları "ifade özgürlüğüne darbe" olarak nitelendirerek yetkililerin tutumunu eleştirmişti.

Öte yandan ulusal ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Tunus'ta ifade özgürlüğünün kısıtlandığı ve gazeteciler ile muhaliflere yönelik yargısal baskının arttığı yönünde eleştirilerde bulunuyor. Tunus makamları ise bu iddiaları reddediyor.