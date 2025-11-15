Tunus'taki Nahda Hareketi'nden Gannuşi İçin Serbest Bırakma Çağrısı

Tunus'taki Nahda Hareketi, liderleri Raşid Gannuşi hakkında milletvekillerinin mali işlemlerine ilişkin yürütülen bir denetleme dosyası kapsamında verilen yeni hapis cezasının ardından, kararın siyasi olduğunu savunarak Gannuşi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi, Tunus İlk Derece Mahkemesinin Gannuşi'ye, 2019-2024 döneminde milletvekillerine ait mali işlemlerle ilgili yürütülen denetleme kapsamında iki yıl hapis cezası vermesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gannuşi'ye yöneltilen suçlamanın, 2016 yılında aldığı "Gandi Barış Ödülü"nün para tutarını Tunus Kızılayına bağışlamasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Yetkililerin "bu bağışta suç unsuru bulamadıkları için prosedür ihlali iddiasına yöneldiğine" dikkat çekilen açıklamada, Tunus Kızılayı temsilcilerinin çeki doğrudan teslim almasının merkez bankası prosedürlerine aykırı olduğu iddiasıyla suçlama yöneltildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Gannuşi'nin "siyasi boyutlu davalarla sürekli olarak hedef alınmasının" kınandığı ve tüm "siyasi tutukluların" serbest bırakılmasının talep edildiği kaydedildi.

Tunus makamları ise daha önce yaptığı açıklamalarda, yargı sürecine siyasi müdahale olmadığı mesajını vermiş ve ülkedeki tutuklamaların "devlet güvenliğine yönelik suçlamalar" kapsamında yürütüldüğünü savunmuştu.

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınmış, hakkında açılan çeşitli davalarda farklı hapis cezalarına çarptırılmıştı. Muhalefet, davaların siyasi olduğunu savunurken, Cumhurbaşkanı Kays Said yargının bağımsız olduğunu ve sürece müdahale etmediğini ifade ediyor.