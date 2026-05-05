Tunus'ta Garibe Sinagogu, kapılarını yeniden yabancı ziyaretçilere açmaya başladı

Tunus'ta bulunan dünyanın en eski Yahudi ibadethanelerinden el-Garibe Sinagogu, iki yıl aranın ardından yeniden yabancı ziyaretçi kabulüne başladı.

Ülkenin güneydoğusundaki Cerbe Adası'nda bulunan ve dünyanın en eski Yahudi ibadethanelerinden biri kabul edilen sinagogdaki yıllık ziyaret, yoğun güvenlik önlemleri ve organize program eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Ziyaretin organizatörlerinden, eski Turizm Bakanı Rene Trabelsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl katılımın henüz netleşmediğini ancak yaklaşık 200 kişinin, özellikle Fransa'dan gelen ziyaretçilerle etkinliğe iştirak ettiğini söyledi.

Hacılar için iki otelin tahsis edildiğini belirten Trabelsi, bazı ziyaretçilerin ise adadaki diğer otellerde bireysel olarak konakladığını ifade etti.

Organizasyonun güvenli ve düzenli şekilde sürdüğünü vurgulayan Trabelsi, "Garibe'ye hacıların yeniden dönmesi gelecek yıllar açısından olumlu bir gelişme. Yakın zamanda katılımın daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Katılım bu yıl sınırlı tutulacak

Garibe Sinagogu Derneği Başkanı Perez Trabelsi ise ziyaret programının perşembe günü başladığını ve salı günü sona ereceğini aktardı.

Katılımın bu yıl 200 ila 300 kişi arasında olduğunu aktaran Trabelsi, iki yıllık aranın ardından düzenlenen organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha fazla ziyaretçi çekmesini beklediklerini ifade etti.

Etkinliğin ana programının pazartesi akşamı ve salı sabahı gerçekleştirildiğini kaydeden Trabelsi, ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan büyükelçilerin yanı sıra Tunus Din İşleri Bakanlığından bir temsilcinin de katıldığını söyledi.

Silahlı saldırının ardından ziyarete kapatılmıştı

2023 yılında sinagog çevresinde meydana gelen silahlı saldırının ardından Tunus makamları etkinlik kapsamında güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Bu çerçevede 2024 yılında ziyaret tamamen iptal edilmezken, yalnızca ülkede yaşayan Yahudilerle sınırlandırıldı, kutlama ve toplu etkinlikler kaldırılarak sadece dini ritüellerin yerine getirilmesine izin verildi.

Geçen yıl Tunus makamları, ziyareti ülkede yaşayan Yahudilerle sınırlı tutmuş, dış katılıma izin verilse de kutlama programlarını iptal etmişti.

Garibe ziyareti kapsamında hacılar, sinagogda mum yakma ve dilek yazma gibi dini ritüelleri yerine getirirken, geleneksel "küçük çıkış" etkinliği çerçevesinde süslenmiş bir şamdan eşliğinde kortej yürüyüşü düzenleniyor.

Yaklaşık 2 bin 400 yıllık geçmişe sahip Garibe Sinagogu ziyareti, Tunus'un çok kültürlü yapısının önemli simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.