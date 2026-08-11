Gannuşi açlık grevini sonlandırdı

Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, hastanede sağlık durumunu takip eden ekibin talebi üzerine açlık ve ilaç grevini sonlandırdı.

Gannuşi'nin savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Mornegiyye Cezaevi yönetiminin Gannuşi'nin avukatlarına, müvekkillerinin 6 Ağustos'ta başladığı açlık ve ilaç grevini sonlandırdığı bilgisini verdiği belirtildi.

Gannuşi'nin, hastanedeki sağlık ekibinin talebi üzerine grevi sonlandırdığı aktarıldı.

Savunma heyeti, Gannuşi'nin hastanede avukatları ve ailesiyle görüşme hakkının bulunduğunu belirterek, kendisini ziyaret etmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Heyet ayrıca Gannuşi üzerindeki tecridin kaldırılmasını ve avukatları ile ailesiyle görüşmesine izin verilmesini talep etti.

Gannuşi'nin savunma heyetinin yaptığı önceki açıklamada, 85 yaşındaki Gannuşi'nin 29 Temmuz'da hastaneye sevk edildiğini ve o tarihten bu yana "tam tecrit" altında tutulduğunu bildirmişti.

Savunma heyeti, Gannuşi'nin avukatları ve ailesinin kendisini ziyaret etmesine veya sağlık durumuyla ilgili bilgi almasına izin verilmediğini belirterek, Gannuşi'nin bu durumu protesto etmek amacıyla 6 Ağustos'ta açlık ve ilaç grevine başladığını açıklamıştı.

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te gözaltına alınmasının ardından "devlet güvenliğine karşı kışkırtma" suçlamasıyla tutuklanmış, ilerleyen süreçte farklı davalarda hakkında çeşitli hapis cezaları verilmişti. Gannuşi ise suçlamaların siyasi olduğunu belirterek reddediyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said daha önce yaptığı açıklamalarda, yargının bağımsız olduğunu ve muhaliflere yönelik siyasi yargılama iddialarını reddetmişti.

Kaynak: AA