Tunus'ta Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı Düzenlendi

Tunus'ta "Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı" gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği himayesinde ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda düzenlenen fuara 40'tan fazla üniversite katıldı.

Tunuslu öğrencilerden yoğun ilgi gören fuar, Türk ve Arap dünyasından akademisyenleri, üniversite yöneticilerini ve öğrencileri bir araya getirdi.

Başkent Tunus'ta düzenlenen fuar kapsamında eğitim işbirlikleri, burs imkanları ve öğrenci değişim programları tanıtıldı.

Etkinlik, Türkiye ile Tunus arasında yükseköğretim alanında gelişen ilişkilerin somut bir adımı olarak değerlendirildi.

"İnsan kaynağı üzerinden sürdürülebilir diplomasi inşa ediyoruz"

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın sadece bir tanıtım etkinliği değil aynı zamanda iki ülke ilişkilerini derinleştiren bir diplomasi faaliyeti olduğunu vurguladı.

İnsan kaynağını koordine etmeden sürdürülebilir bir kalkınmanın mümkün olmadığını belirten Demircan, şunları ifade etti:

"Diplomasinin temel hedefi ikili ilişkileri geliştirmektir. Ticarette, sanayide, ekonomide, eğitimde ve sağlıkta kalıcı ilerleme sağlamanın en sağlam zemini üniversitelerdir. Eğitim alanında kurulan işbirliklerini çok önemsiyoruz.

Büyükelçi Demircan, ayrıca Manar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde cuma günü düzenlenen zirveye de atıfta bulunarak birçok işbirliği anlaşmasının imzalandığını kaydetti.

Demircan, "Tunus Yükseköğretim Bakanı ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yakın zamanda kendisini Türkiye'de ağırlamayı umuyoruz." dedi.

Türk üniversitelerinin Tunus'taki tanınırlığının artmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Büyükelçi Demircan, "Halihazırda yaklaşık 1700 Tunuslu öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor. Bu sayının artması, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine yapılmış en değerli yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitim diplomasisinin en güzel örneği"

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın da söz konusu zirvenin yükseköğretim diplomasisi açısından örnek bir başarı olduğunu belirtti.

"Türk ve Arap ülkelerinden 100'ün üzerinde üniversite temsilcisinin katılımıyla çok verimli bir zirve gerçekleştirdik. Türk üniversiteleri yaklaşık 10 uluslararası anlaşmaya imza atarak günü tamamladı." diyen Aydın, fuara dair ise şunları kaydetti:

"Bugün ise Tunuslu öğrencilerin yoğun ilgisini görüyoruz. Aynı anda hem zirvenin yapılması, hem anlaşmaların imzalanması hem öğrenci buluşmalarının gerçekleşmesi önemli bir sinerji yarattı."

Aydın, YÖK, Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarının sürece güçlü destek verdiğini vurguladı.

"Tunus, Türk yükseköğretimine yoğun ilgi gösteriyor"

YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Efe de Tunus'taki fuarın Arap dünyasında bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı yükseköğretim etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Efe, "Türk ve Arap üniversiteleri ilk kez bu ölçekte bir kongrede buluştu. Bugün yüzlerce Tunuslu öğrenci Türkiye'deki üniversitelerle doğrudan temas kuruyor. Şu anda Türkiye'de 350 bini aşkın uluslararası öğrenci eğitim alıyor." diye konuştu.

Tunuslu öğrencilerin Türkiye'yi kültürel yakınlık, yaşam koşulları ve eğitim kalitesi nedeniyle tercih ettiğini vurgulayan Efe, "Türkiye, Tunuslu öğrencilerin en kolay uyum sağlayabileceği ülke." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Türk üniversitelerine ilgilerini anlattı

Fuara katılan lise öğrencileri de Türk üniversitelerindeki eğitime büyük ilgi duyduklarını dile getirdi.

Lise öğrencisi Sara Brinis, "Fuarda çok sayıda üniversite var. Ben özellikle tıp fakültesi ve mühendislik fakültelerine bakıyorum. Burada bu kadar çok üniversitenin olması beni çok sevindirdi." dedi.

"Türkiye'de okumak istiyorum, orada eğitim almak hem rahat hem güzel olacak." diyen Brinis, Türkiye'yi çok sevdiğini ifade etti.

Lise son sınıf öğrencisi Lina Largueche ise Türkçe eğitim veren bir lisede okuduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün buraya geldim çünkü Türkiye'yi seviyorum ve orada okumak istiyorum. Çok sayıda üniversite var, bilgi almak için geldim. Türkçeyi de çok seviyorum. Türkiye'de insanlar çok sıcak ve eğitim kalitesi çok iyi. Bu yüzden Türkiye'de üniversite okumak istiyorum."

Tunus'taki "Veccehni" firmasının organizasyon desteğiyle gerçekleştirilen fuar, ülke genelindeki öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Gün boyu süren etkinlikte Türk üniversitelerinin tanıtım stantlarını yüzlerce öğrenci ziyaret etti; katılımcılar burslar, bölümler ve başvuru koşulları hakkında bilgi aldı.