Tunus'ta Aktivist Nevvar'dan Açlık Grevi

Tunus'ta, Küresel Sumud Filosu ile bağlantılı aktivist Vail Nevvar'ın, tutukluluğunu protesto etmek ve tutuklu filo aktivistleri için adalet talebinde bulunmak amacıyla Mornagiye Cezaevi'nde açlık grevine başladığı bildirildi.

Ulusal Sumud Filosu Aktivistleri ve Filistin Davasını Savunma Komitesi tarafından başkent Tunus'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Komite Koordinatörü Raşid Osmani, Nevvar'ın pazar gününden bu yana cezaevinde açlık grevi yaptığını söyledi.

Osmani, Nevvar'ın 6 Mart'tan bu yana soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Sumud Filosu aktivistleri için adalet, haklarındaki "asılsız suçlamaların" düşürülmesi ve tüm tutukluların serbest bırakılması talebiyle açlık grevine başladığını belirtti.

Nevvar'ın bu adımını desteklediklerini ifade eden Osmani, "Açlık grevi şeklindeki mücadele seçeneğini desteklemekten başka seçeneğimiz yok." dedi.

Osmani, "Sumud Filosu aktivistleriyle ilgili bir baskı ve kötü muamele durumu ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu aktivistlerinin tutuklanmasının, Filistin davasını destekleyenlere yönelik küresel baskı sürecinin bir parçası olduğunu belirten Osmani, benzer durumların İtalya, Fas ve Tunus'ta yaşandığını söyledi.

Aktivistlerin aileleri de tahliye çağrısı yapmıştı

Tutuklu 4 Tunuslu aktivistin ailesi de pazar günü yaptıkları açıklamada, siyasi makamlar ile yetkili yargı mercilerine yakınlarının serbest bırakılması ve haklarındaki suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Ailelerin açıklamasında, Mornagiye Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nebil Şunufi, Gassan el-Hanşiri, Gassan el-Buğdiri ve Vail Nevvar'ın yaklaşık 5 aydır zor koşullarda tutulduğu, bunun sağlık ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilediği belirtilmişti.

Aileler, yakınlarına yöneltilen suçlamaları "asılsız" olarak nitelendirerek, siyasi ve yargı makamlarından tutukluların serbest bırakılmasını istemişti.

Tunus makamlarından ailelerin açıklamasına ilişkin o tarihte bir açıklama yapılmazken, yetkililer daha önce yargının bağımsız olduğunu ve işlerine müdahale edilmediğini belirtmişti.

Sumud Filosu soruşturması

Tunus yargısı, 16 Mart'ta Küresel Sumud Filosu'nun Tunus'taki yürütme kurulunun 7 üyesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.

Tutuklananlar arasında Nevvar, Şunufi, Hanşiri, Buğdiri, Muhammed Emin Bennur, Cevahir Şenne ve Sena el-Musahili bulunuyordu.

Yargı, 17 Nisan'da Musahili'yi, 23 Nisan'da ise Şenne'yi serbest bırakmıştı.

Bennur da 22 Mayıs'ta 78 günlük tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı.

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 2025'te farklı ülkelerden aktivistlerin katılımıyla yola çıkmıştı. İsrail güçleri, Gazze'ye yaklaşan filo teknelerindeki aktivistleri gözaltına alarak ülkelerine göndermişti.

Kaynak: AA