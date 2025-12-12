Haberler

Tunus'ta tutuklu olan muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi yöneticisi ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Tunus'ta 'devlet güvenliğine karşı komplo kurma' iddiasıyla tutuklanan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Şeyma İsa için dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteride katılımcılar, İsa'nın serbest bırakılması talebinde bulundu.

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden Şeyma İsa ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Tunus'taki Siyasi Mahkum Aileleri Koordinasyon Komitesinin çağrısı üzerine başkent Tunus'taki Menube Hapishanesi önünde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteriye katılanlar, "Şeyma'yı serbest bırakın" ve "Şeyma İsa'ya özgürlük" gibi sloganlar attı.

Siyasi Mahkum Aileleri Koordinasyon Komitesi üyelerinden Munye İbrahim, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin, İsa'nın doğum gününde ona destek olmak ve onunla dayanışmak amacıyla düzenlendiğini söyledi

İbrahim, "Eylemlerimiz ve protestolarımız devam edecek ve dava açık kalacak çünkü tutuklulara verilen cezaları adaletsiz buluyoruz. Tutuklular dinlenmedi, avukatlarının da savunmalarını sunmalarına izin verilmedi, ayrıca ciddi usulsüzlükler yapıldı." diye konuştu.

Bir yargı kaynağının Tunus resmi ajansı TAP'a verdiği bilgilere göre, Şeyma'nın tutuklanması, Tunus İstinaf Mahkemesi'nin iki hafta önce "komplo" davasında tutuklanan sanıklar için 10 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezaları vermesinin ardından gerçekleşti.

Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden Şeyma İsa, tutuklanmasını protesto etmek için 13 gün önce açlık grevine başlamıştı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturmasında onlarca kişi tutuklu

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel
