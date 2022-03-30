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Tunus'ta ramazan hazırlığı

AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
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Halk pazarına giden vatandaşlardan detaylar Alışveriş yapanlardan detaylar TUNUS - Ramazan ayına sayılı günler kala başkent Tunus'taki vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Habib Burgiba Caddesi'nde kurulan halk pazarına akın etti.

Halk pazarına giden vatandaşlardan detaylar

Alışveriş yapanlardan detaylar TUNUS - Ramazan ayına sayılı günler kala başkent Tunus'taki vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Habib Burgiba Caddesi'nde kurulan halk pazarına akın etti.

Tunus'ta ramazan hazırlığı

Tunus'ta ramazan hazırlığı

Tunus'ta ramazan hazırlığı

AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

alışveriş, Tunus, Güncel, Haberler

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