Tunus'ta ramazan hazırlığı
AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
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Halk pazarına giden vatandaşlardan detaylar Alışveriş yapanlardan detaylar TUNUS - Ramazan ayına sayılı günler kala başkent Tunus'taki vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Habib Burgiba Caddesi'nde kurulan halk pazarına akın etti.
Halk pazarına giden vatandaşlardan detaylar
Alışveriş yapanlardan detaylar TUNUS - Ramazan ayına sayılı günler kala başkent Tunus'taki vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Habib Burgiba Caddesi'nde kurulan halk pazarına akın etti.