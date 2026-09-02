Haberler

Tunus'ta orman yangını: Tahliye edilen aile sayısı 140'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus'un Silyana vilayetindeki Bulmana Dağı'nda devam eden orman yangını nedeniyle tahliye edilen aile sayısı 140'a yükseldi. Yangına müdahale sürerken, yaklaşık 20 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Tunus'un Silyana vilayetindeki Bulmana Dağı'nda devam eden orman yangını nedeniyle tahliye edilen ailelerin sayısı 140'a yükseldi.

Tunus Radyo ve Televizyon Kurumunun (RTCI) haberine göre, Silyana'nın Barku bölgesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangının etkili olduğu bölgelerden tedbir amacıyla tahliye edilen ailelerin sayısının 140'a yükseldiği, dumandan etkilenen ve panik yaşayan yaklaşık 20 kişinin ise tedavi için Barku Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Yangına orman ve sivil savunma ekiplerinin yanı sıra bölgesel ekiplerin katılımıyla müdahale edildiği, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bölgede arazinin engebeli olması ve rüzgarın etkisiyle yangının farklı noktalarda devam etmesinin müdahale çalışmalarını güçleştirdiği kaydedildi.

Tunus resmi haber ajansı TAP, yangının daha önce Kayravan vilayetinin Veslatiyye ilçesine bağlı Kasr Lemsa bölgesine doğru yayılması üzerine yaklaşık 100 ailenin tahliye edildiğini bildirmişti.

TAP ayrıca yangının Silyana'nın Barku ilçesine bağlı Mezata bölgesindeki Bulmana Dağı'nda devam ettiğini ve alevlerin Baluta yönüne doğru yayıldığını duyurmuştu.

Yangının 27 Ağustos'ta çıkmasının ardından kontrol altına alındığı ancak 30 Ağustos akşamı kuvvetli rüzgarların etkisiyle bazı noktalarda yeniden alevlendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te görüştü

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya saldırıdan Rusya'yı suçladı, ilk misillemeyi yaptı
Milyonların sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı