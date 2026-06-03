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Tunus'ta Gannuşi ve Nahda Hareketi'nin diğer bazı liderlerine müebbet hapis cezası verildi

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Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve diğer bazı yöneticiler, 'gizli örgüt' davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gannuşi ayrıca 30 yıl hapis cezası aldı. Karar temyize götürülebilecek.

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve diğer bazı yöneticilerin, "gizli örgüt" davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırıldıkları bildirildi.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın yargı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Gannuşi ve Nahda Hareketi'nin diğer bazı liderleriyle ilgili mahkemenin verdiği cezalara dikkati çekildi.

"Gizli örgüt" davasından Nahda Hareketi'nden lider Gannuşi'nin yanı sıra diğer bazı liderlerin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı aktarılan haberde, Gannuşi'nin aynı davadan ayrıca 30 yıl hapis cezasına mahkum olduğu ifade edildi.

Haberde, söz konusu davadan Gannuşi'nin de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu olmak üzere 35 kişinin yargılandığına işaret edilerek, kararın nihai olmadığı ve temyize götürülebileceği kaydedildi.

Gannuşi Nisan 2023'ten beri cezaevinde

Gannuşi, Tunus'ta 17 Nisan 2023'te güvenlik güçlerinin evine düzenlediği operasyonla gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkan Gannuşi'nin, "şiddete teşvik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verilmişti.

Tunus yargısı, Haziran 2023'te Nahda Hareketi tarafından oluşturulduğu iddia edilen "gizli örgüt" aracılığıyla, "devlet görevlisi olmayan sivil kişilere devlet sırrını ifşa etmek, devlet görevlisi olarak şahsen veya başkaları aracılığıyla hediye kabul etmek, başkaları adına hak ve imtiyazlar talep etmek" gibi suçlamalarla Gannuşi'nin tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.

Gannuşi hakkında farklı davalarda verilen cezaların toplamının 70 yılı aştığı ifade edilirken muhalif lider, yargılamaları "siyasi hesaplaşma" olarak nitelendirerek duruşmalara katılmayı reddediyor.

Tunus makamları ise yargının bağımsız olduğunu savunarak, tüm tutukluların adi suçlamalar kapsamında yargılandığını ve ülkede siyasi tutuklu bulunmadığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Maroua Sahli
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