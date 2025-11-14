Tunus'ta Gannuşi'ye İki Yıl Hapis Cezası

Tunus'ta mahkeme, Nahda Hareketi'nin lideri Raşid Gannuşi'yi, 2016 yılında aldığı "uluslararası bir ödülün bedelini ülkesindeki Kızılay'a bağışladığı" gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gannuşi'nin savunma heyetinden yapılan açıklamaya göre, mahkemenin kararı nihai olmayıp temyiz edilebilecek.

Açıklamada, Gannuşi'nin "Gandi Barış ve Hoşgörü İlkelerinin Geliştirilmesi Uluslararası Ödülü"nden aldığı ödül parasını ülkesindeki Kızılay'a bağışladığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ödülün Hindistan Jamnalal Bajaj Vakfı tarafından barış ve hoşgörü değerlerini yaymak için çalışan uluslararası isimlere verildiği, Gannuşi'nin ödülü Kasım 2016'da "hoşgörü, barış ve sevgi değerlerini yayma konusundaki yaşam boyu çabaları nedeniyle" aldığı kaydedildi.

Ayrıca Gannuşi'nin bu ödüle layık görülen ilk Arap isim olduğuna dikkat çekilen açıklamada, verilen para ödülünün ise 14 bin dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamada hapis cezasının "yasa ihlalleri ve adil yargılamanın en temel formalitelerinin hiçe sayılmasıyla gölgelenen bir hukuki sürecin doruk noktası" olduğuna vurgu yapılarak, kararın "siyasi saikli ve kötü niyetli, itibarı zedeleme hedefli" olduğu savunuldu.

Mahkemeden iki yıllık hapis cezasına ilişkin verilen karara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan dolayı gözaltına alındığını savunuyor.