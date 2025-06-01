Tunus'ta Dünya Kahvaltı Günü Kutlandı

Tunus'ta Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğinde Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği ve YEE tarafından organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus'taki misyon temsilcileri, Türk kurumlarında çalışanlar, YEE öğrencileri ile Tunus'ta yaşayan Türkler katıldı.

Türk kahvaltısından lezzetlerin misafirlere sunulduğu etkinlikte konuşan Büyükelçi Demircan, Türk kültüründe kahvaltının çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'de birçok lokantada kahvaltı menüsünün en önemli öğün arasında yer aldığını söyledi.

Etkinlik için kahvaltılık hazırlayan aşçı Şef Ayhan Mersin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Kahvaltı Günü'nde, Tunuslu kardeşlerimize Türk kahvaltısını tanıtmak için yöresel tatlardan oluşan bir menü hazırladık. YEE'de yapılan bu etkinlikle Türk ve Tunuslu kardeşlerimiz hep beraber aynı sofraya oturma fırsatı buldu. Etkinliğe katkı sağlayan taraflara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik için hamur işi kahvaltılık hazırlayan Tunus Büyükelçiliği aşçısı Adem Çelik de, etkinlik vesilesi ile Türk kahvaltısından lezzetleri Türk ve Tunuslu dostlara sunma fırsatı bulduklarını, bundan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.

Her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Türkiye'de ve dış temsilciliklerde Türk kahvaltısının tanıtıldığı etkinlikler düzenleniyor.