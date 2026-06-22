Tunus'ta Arapça ve Kültür Eğitimi

Türkiye'den imam hatip lisesi öğrencileri, Tunus'ta katıldıkları yaz dönemi Arapça eğitim programıyla bir yandan dil becerilerini geliştirirken diğer yandan Kuzey Afrika'nın kültürünü, tarihini ve toplumsal yapısını yakından tanıma fırsatı buluyor.

İstanbul'daki Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan 60 kişilik grup, 7 haftalık program kapsamında Tunus'ta Arapça eğitimi alıyor.

Türkiye Maarif Vakfına bağlı okulun dersliklerinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler sabah saatlerinde alanında uzman eğitmenlerden ders alırken, öğleden sonraları ise şehir yaşamının içine karışarak öğrendiklerini günlük hayatta uyguluyor.

Tarihi çarşılar, kafeler ve kültürel mekanlarda Tunuslularla birebir iletişim kuran öğrenciler, ders kitaplarında yer almayan günlük ifadeleri ve yerel kullanımları da öğrenme imkanı buluyor.

"Sınıfta öğrenilen dil, toplumun içine karışıldığında kalıcı hale geliyor"

Türkiye'nin Tunus Eğitim Ataşesi Emin Soysaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tunus'ta önemli bir eğitim deneyimi yaşadıklarını söyledi.

Programın iki ülke arasındaki eğitim işbirliğine katkı sunduğunu belirten Soysaç, "Sınıfta öğrenilen dil, toplumun içine karışıldığında kalıcı hale geliyor. Öğrencilerimiz sabah derslerde öğrendikleri bilgileri öğleden sonra sahada uygulama fırsatı buluyor." dedi.

Öğrencilerin Tunus toplumuyla doğrudan temas kurarak gündelik Arapça kullanımını yerinde deneyimlediklerini ifade eden Soysaç, bu sayede dil öğrenme süreçlerinin hızlandığını kaydetti.

Soysaç, Tunus Büyükelçiliğinin program sürecine önemli katkılar sunduğunu, Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan'ın öğrencilerin eğitim ve kültürel faaliyetlerine yakından destek verdiğini söyledi.

Öğrencilerin Tunus'taki Türk kurumlarını ziyaret etme imkanı bulduğunu aktaran Soysaç, "Bu program yalnızca dil eğitimi değil, aynı zamanda Türkiye ile Tunus arasındaki eğitim işbirliğine de katkı sunuyor. Öğrencilerimiz hem Tunus'u hem de Türkiye'nin ülkedeki faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı elde ediyor." diye konuştu.

"Öğrenciler burada Arapçanın sadece doğusunu değil, batısını da tanıyor"

Tunus'ta doktora çalışmalarını sürdüren ve program kapsamında öğrencilere eğitim veren Muhammed Revaha Zor ise son yıllarda Arapça eğitimi alan öğrencilerin ilgisinin giderek Kuzey Afrika'ya yöneldiğini belirtti.

Doğu Arap dünyasında uzun yıllardır yoğun akademik çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Zor, Kuzey Afrika'nın ise dil ve kültür bakımından farklı özellikler taşıdığına dikkati çekti.

Tunus ve genel olarak Mağrip bölgesinin Endülüs mirasının etkilerini taşıdığını dile getiren Zor, "Öğrenciler burada yalnızca farklı bir lehçe değil, farklı bir tarih ve düşünce dünyasıyla da tanışıyor." dedi.

Arapçayı büyük bir kitaba benzeten Zor, "Doğu Arap dünyası bu kitabın ilk bölümü ise Kuzey Afrika diğer bölümünü oluşturuyor. Öğrenciler burada Arapçanın sadece doğusunu değil, batısını da tanıma imkanı buluyor." diye konuştu.

Zor, öğrencilerin Tunus'tan dönerken yalnızca dil bilgilerini değil, bölgenin kültürel birikimini ve düşünce dünyasını da beraberlerinde götüreceklerini söyledi.

"Kitaplarda olmayan Arapçayı öğrendik"

Programa katılan öğrencilerden Mehmet Erol Ayvalık, Tunus'ta geçirdikleri süre boyunca hem modern Arapçalarını geliştirdiklerini hem de günlük konuşma dilini öğrenme fırsatı yakaladıklarını anlattı.

Derslerin yanı sıra halkla doğrudan iletişim kurmanın kendilerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Ayvalık, "Kitaplarda yer almayan birçok ifadeyi sahada insanlarla konuşurken öğrendik. Restoranlarda, çarşılarda ve günlük hayatın içinde sürekli Arapça kullanıyoruz." diye konuştu.

Tunusluların Türk öğrencilere büyük ilgi gösterdiğini belirten Ayvalık, birçok kişinin Türkiye hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğunu ve kendileriyle iletişim kurmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye ile Tunus arasında kültürel yakınlık hissettiklerini dile getiren Ayvalık, günlük yaşamda ve insan ilişkilerinde iki toplum arasında önemli benzerlikler bulunduğunu kaydetti.

"Tunus'u tanıdıkça bakış açımız değişti"

Öğrencilerden Süleyman Enes de Tunus'a gelirken öncelikli amaçlarının Arapçalarını geliştirmek olduğunu ancak ülkeyi tanıdıkça farklı deneyimler edindiklerini dile getirdi.

"Tunus'a Arapçamızı geliştirmek için geldik ama burada farklı bir toplumu ve kültürü de tanıma fırsatı bulduk." diyen Enes, Tunus toplumunun sporla olan ilişkisi, günlük yaşamı ve kültürel yapısının kendisini şaşırttığını söyledi.

Özellikle futbolun ve dövüş sporlarının toplumdaki yaygınlığından etkilendiğini ifade eden Enes, Tunus Arapçasının daha önce öğrendikleri Ürdün lehçesinden önemli ölçüde farklı olduğunu anlattı.

Enes, bölgenin Endülüs ve Mağrip kültüründen beslenen kendine özgü bir dil yapısına sahip olduğunu belirterek, Tunus'ta geçirdiği sürenin yalnızca dil eğitimi değil, farklı bir coğrafyayı ve toplumu tanıma açısından da önemli kazanımlar sağladığını kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfından lojistik destek

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Tunus Temsilcisi İbrahim Sert de Türk öğrencilerin Tunus'taki eğitim süreçlerine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek program süresince dersliklerin ve eğitim imkanlarının öğrencilerin kullanımına açıldığını paylaştı.

TMV olarak Tunus'ta yürütülen bu eğitim programına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Sert, Türkiye ile Tunus arasındaki eğitim iş birliğine katkı sunan faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile bir işbirliği protokolü imzaladıklarını aktaran Sert, söz konusu anlaşmanın yalnızca Türk öğrencilerin Tunus'taki eğitim faaliyetlerini kapsamadığını belirtti.

Sert, "Hedefimiz, TMV okullarında eğitim gören Tunuslu öğrencilerin de benzer kısa süreli eğitim ve kültürel değişim programları kapsamında Türkiye'de eğitim alma imkanı bulmalarıdır." dedi.

Karşılıklı öğrenci hareketliliğinin iki ülke gençleri arasındaki bağları güçlendireceğini ifade eden Sert, bu tür programların eğitim alanındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağını söyledi.