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Tunus'ta sıcak hava dalgası alarmı

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TUNUS, 28 Ağustos (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta çeşmenin başında serinlemeye çalışan insanlar, 27 Ağustos 2026.

TUNUS, 28 Ağustos (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta çeşmenin başında serinlemeye çalışan insanlar, 27 Ağustos 2026.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, samyeli rüzgarlarıyla birlikte etkisini gösteren sıcak hava dalgası nedeniyle, batıdaki Kasserine vilayeti dışındaki tüm bölgelerde çarşamba ve perşembe günleri için yüksek alarm durumu ilan etti. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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