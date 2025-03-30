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Tunus, Libya ve Cezayir'de Ramazan Bayramı Pazartesi Günü Kutlanacak

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Tunus, Libya ve Cezayir, hilalin görülememesi nedeniyle Ramazan Bayramı’nın pazartesi günü idrak edileceğini açıkladı. Tunus Müftüsü Hişam bin Mahmud, bayramın ilk gününün pazartesi olduğunu duyurdu.

Tunus, Libya ve Cezayir, hilalin görülememesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nın pazartesi günü idrak edileceğini duyurdu.

Tunus Müftüsü Hişam bin Mahmud, yaptığı televizyon konuşmasında, pazartesi gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacağını söyledi.

Libya Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada da pazartesi gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacağı belirtildi.

Cezayir Din İşleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
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