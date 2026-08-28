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Tunus'tan Kudüs ve Filistin Davasına Destek

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Tunus, Kudüs’ün korunması ve Arap-İslam kimliğinin muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, Filistin davasına verdiği desteği yineledi.

Tunus, Kudüs'ün korunması ve Arap-İslam kimliğinin muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, Filistin davasına verdiği desteği yineledi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 23. Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

Filistin meselesi ve Kudüs'teki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, İİT'nin yeni Genel Sekreteri olarak Moritanyalı diplomat İsmail Veled eş-Şeyh Ahmed seçildi.

Nefti, toplantıda yaptığı konuşmada, Tunus'un Filistin davasına ilişkin "sabit ve ilkeli tutumunu" yineledi.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve tüm toprakları üzerinde, başkenti Kudüs olan, tam egemenliğe sahip bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklediklerini belirten Nefti, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların herhangi bir engelle karşılaşmadan ulaştırılmasının güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Nefti, Filistin halkının yaşadığı acılara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kudüs'ün statüsünün korunması çağrısı

Kudüs'ün korunması ve Arap ve İslam kimliğinin muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Nefti, kentin İslam ve Hristiyanlık dinleri açısından kutsal mekanlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Nefti, Kudüs'ün hukuki, tarihi ve demografik statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm tek taraflı ve yasa dışı uygulamaları reddettiklerini ifade etti.

Tunuslu Bakan, kutsal kentin korunması ve asli kimliğinin muhafaza edilmesi amacıyla Arap ve İslam dünyasının uluslararası platformlarda ortak çabalarının artırılması gerektiğini kaydetti.

Filistin'e yönelik saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırıları ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail, 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmiş, 1980'de ise kentin tamamını "birleşik başkent" olarak ilhak ettiğini ilan etmişti. Uluslararası toplum, İsrail'in bu adımını tanımıyor.

Filistinliler, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına dayanarak Doğu Kudüs'ü kurulması planlanan bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak kabul ediyor.

Kaynak: AA
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