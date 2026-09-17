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Tunus, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını kınadı

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Tunus, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’ın bazı kentlerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Tunus, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın bazı kentlerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın bazı kentlerini hedef alan saldırıların ülkenin güvenliği ve istikrarına tehdit oluşturduğu, egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, Tunus'un "kardeş Suudi Arabistan" ile tam dayanışma içinde olduğu ifade edilerek, ülkenin güvenlik ve istikrarını koruyacak ve deniz ulaşımının özgürlüğü ile güvenliğini sağlayacak her türlü çabanın desteklendiği kaydedildi.

Tunus'un diyalog ve barışçıl çözüm yollarına öncelik verilmesi çağrısını yinelediği açıklamada, bölgedeki gerilimi artıracak, mevcut durumu daha da kötüleştirecek ve barış ile güvenliğin temellerini zayıflatacak adımlardan kaçınılması istendi.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki fitneyi körüklemeyi, ayrılıkları derinleştirmeyi, savaşın kapsamını genişletmeyi ve bölgenin istikrarını bozmayı amaçlayan "kötü niyetli planların" boşa çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Yemen'deki Husiler, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırılarını yoğunlaştırdı. Husiler, 16 Eylül'de Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki Saudi Aramco tesisinin yanı sıra Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Husilerin Hamis Muşayt, Ebha ve Taif kentlerine düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 13 sivilin yaralandığını, 7 ev ve 2 aracın hasar gördüğünü bildirdi.

Suudi makamları 16 Eylül'de ayrıca Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın hava savunma güçlerince engellenerek imha edildiğini açıkladı. Husiler ise Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddetti.

Kaynak: AA
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