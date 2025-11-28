Tunus, Hollanda Büyükelçisi'ne Protesto Notası Verdi

Tunus, Hollanda Büyükelçisi Josephine Frantzen'e, "diplomatik teamüllere uymaması" nedeniyle protesto notası verdi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nıfti, Hollanda'nın Tunus Büyükelçisi Frantzen'le bakanlık binasında dün bir araya geldi.

Nıfti, Frantzen'e "diplomatik teamüllere uymaması" nedeniyle protesto notası verdi ve büyükelçiden bu teamüllere saygı göstermesini ve Tunus'un içişlerine hiçbir şekilde müdahale etmemesini istedi.

Açıklamada, içişlerine müdahalenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Kays Said de dün Avrupa ülkelerinin ülkesinin içişlerine karışmasını kabul edemeyeceklerini söylemiş ve Tunus'u ilgilendiren konuların Avrupa parlamentosuna taşınmasının ulusal egemenliğe yönelik açık bir müdahale olduğunu ifade etmişti.

Avrupa Parlamentosu dün, gazeteciler ve muhalif siyasi aktivistlerin tutukluluğunun devam ettiği Tunus'taki yönetimi, ülkedeki insan hakları konusunda eleştirmişti.

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.