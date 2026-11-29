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Tunus, uluslararası topluma Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğinin sağlanması ve İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine karşı somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumun Filistin meselesinde endişe ve kınama açıklamalarıyla yetinmeyerek sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının desteklenmesi, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve Filistin topraklarına zorla el konulmasının durdurulması istenen açıklamada, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal eden uygulamalarından sorumlu tutulması ve Filistinlilerin uğradığı zararların tazmin edilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğinin daha fazla gecikmeden sağlanması gerektiği vurgulanarak, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik Tunus'un desteğini koşulsuz sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA