Tunus, Çok Taraflılığı Destekleme Konusunda Kararlı

TUNUS, 4 Mayıs (Xinhua) -- Tunus Dışişleri Bakanlığı, "çok taraflılığa güçlü ve kararlı şekilde bağlı ve daha adil, güvenli, sürdürülebilir ve insani bir dünya düzenine yönelik küresel beklentileri karşılayan bir çerçeveyi desteklemeye kararlı" olduklarını açıkladı.

Açıklama cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı'nın 69. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Ulusal Diplomasi Günü etkinlikleri kapsamında yapıldı.

Açıklamada bu yılki törenlerin, Tunus Cumhurbaşkanı'nın onayıyla "Çok Taraflı Eylemin Güçlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler Sistemiyle İşbirliğinin Derinleştirilmesi" temasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Nefti, açılış konuşmasında uluslararası sistemin seçicilikten uzak şekilde tüm uluslar için eşit adaleti sağlayacak şekilde reforma tabi tutulmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Nefti, Filistin halkının haklarına yönelik koşulsuz ve kararlı desteklerinin sürdüğünü de dile getirdi.