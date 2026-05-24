Tunus, Temmuz 2025'ten Bu Yana 4.000'den Fazla Düzensiz Göçmeni Ülkelerine Geri Gönderdi

Tunus, Temmuz 2025'ten bu yana 4.000'den fazla düzensiz göçmeni gönüllülük esasıyla ülkelerine geri gönderdi. Son olarak 243 Fildişi Sahilli göçmen, Tunus-Kartaca Havalimanı'ndan uğurlandı.

TUNUS, 24 Mayıs (Xinhua) -- Tunus'un Temmuz 2025'ten bu yana 4.000'den fazla düzensiz göçmeni gönüllülük temelinde ülkelerine geri gönderdiği bildirildi.

Tunis Afrique Presse (TAP) ajansının cumartesi günkü haberinde Tunus Ulusal Muhafızları Sözcüsü Hüsameddin Cebabili'nin, ülkelerine dönen Fildişi Sahilli göçmenlerinin uğurlama töreninde yaptığı açıklamaya yer verildi. 243 göçmeni ülkelerine götürecek olan uçak, Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndan törenle uğurlandı. Cebabili, "Ülkemizin üst düzey liderlerinin talimatları doğrultusunda Sahra Altı Afrika'dan gelen yasadışı göçmenlere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatmış durumdayız" dedi.

İnisiyatifin, Tunus İçişleri Bakanlığı ve Tunus Kızılayı'nın işbirliğiyle başlatıldığı ve gönüllü olarak geri dönmek isteyen göçmenlerle iletişim kurulmasından bakanlığın sorumlu olduğu ifade edildi.

Program kapsamında farklı kentsel bölgelerden otobüslerle taşınarak bir merkezde toplanan göçmenler, tarifeli uçuşlarla aşamalı olarak ülkelerine geri gönderiliyor.

Kaynak: Xinhua
