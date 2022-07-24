Tunus 25 Temmuz'da yeni anayasa için sandığa gidiyor
AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
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Tunus halkı, ülke tarihinde ilk defa halk oylamasına sunulan yeni anayasa referandumu için sandığa gitmeye hazırlanıyor.
Tunus halkı, ülke tarihinde ilk defa halk oylamasına sunulan yeni anayasa referandumu için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Ülkede 25 Temmuz'da düzenlenecek referandumda, 9 milyon 296 bin 64 kayıtlı seçmen yeni anayasa için oy kullanacak. Başkent Tunus'taki Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu görevlileri, seçim öncesi gerekli hazırlıkları tamamlamaya çalıştı.
AA / Arbi Mahjoubi - Güncel